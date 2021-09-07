Скончался актер из сериала "Прослушка" Майкл Кеннет Уильямс

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американский актер, известный ролями в сериалах "Прослушка" (The Wire) и "Подпольная империя" (Boardwalk Empire), Майкл Кеннет Уильямс умер в возрасте 54 лет. Как сообщает "Би-би-си", тело актера нашли в его квартире в Нью-Йорке.

Американские СМИ со ссылкой на полицию отмечают, что причиной смерти, предположительно, стала передозировка наркотиков.

Ранее Уильямс неоднократно признавался в проблемах с наркотиками.

Актер четыре раза номинировался на "Эмми", еще один раз номинировался на эту премию в качестве продюсера.

Уильямс также сыграл в "Однажды ночью", "Страна Лавкрафта" и "Хэп и Леонард", в фильмах "12 лет рабства", "Бесси".