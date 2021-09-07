Минкультуры РФ предупредило о мошенничестве с "Пушкинской картой"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объявления о продаже "Пушкинской карты", которые появляются в интернете, являются мошенничеством, так как она является именной и не подлежит передаче, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже "Пушкинских карт". Обращаем внимание, что схема мошенническая. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по "Пушкинской карте", также именные", - сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что "даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся - при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность". В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", - заключила министр.

Любимова также сообщила, что с момента запуска программы, "Пушкинскую карту" оформили 1,5 млн человек, самыми популярными учреждениями для посещения стали театры.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждый участник программы получит "Пушкинскую карту" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, пока же в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры,. Всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек.