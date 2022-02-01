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На "Пушкинскую карту" стало возможно приобрести билет в кино

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С 1 февраля участники программы "Пушкинская карта" могут на нее приобрести бесплатный билет в кино, но только на российские фильмы.

В программе "Пушкинская карта" участвуют фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино, а также будут включены картины из "золотой коллекции", снятые до 1991 года.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных учреждений и мероприятий среди молодежи. Она была запущена осенью 2021 года по предложению президента Владимира Путина. Участники программы - люди возрастом от 14 до 22 лет могут получить билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет на общую сумму 5000 рублей за календарный год.

В ноябре Путин предложил расширить карту, включив в программу отечественное кино. Правительство в декабре решило, что участники программы смогут оплатить просмотр фильмов на сумму до 2000 рублей в год.

Пушкинская карта Минкультуры Фонд кино Владимир Путин

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