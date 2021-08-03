Минкультуры отмежевалось от идеи обсудить репертуар театров

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры по закону не может вмешиваться в творческую работу театров, они в этом самостоятельны, заявила глава ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, Общественный совет при министерстве не обсуждал с ведомством идею провести дискуссию о соответствии репертуарной политики театров стратегии национального развития и нацбезопасности. Оценивать театры на предмет нарушения законодательства вправе только компетентные органы, отметила министр.

"Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку", - сказала она через пресс-службу.

При этом она отметила, что в Минкультуры всегда с уважением относятся к мнению общественности и проводят дискуссии с профессиональным сообществом, "взаимодействие с Общественным советом при Минкультуры России - не исключение".

"Но при этом, не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов Общественного совета. С нами эти предложения (обсудить репертуары театров на соответствие стратегии нацбезопасности - ИФ) не обсуждались", - подчеркнула Любимова.

"Наша задача - обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность", - добавила министр.

2 августа председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов сообщил, что совет получил обращение от "группы товарищей" о "проблемах" с репертуарной политикой театров. Было решено в сентябре обсудить репертуарную политику с представителями театров, общественности и министерства в части ее соответствия стратегии национального развития и нацбезопасности.

Среди обратившихся писатель и общественный деятель Святослав Рыбас. В конце июля в "Литературной газете" он опубликовал статью с призывом защитить российскую культуру от искажений и произвола постановщиков и раскритиковал современные спектакли за несоответствие оригиналам и переосмысление образов.

В июле председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку жалобы "Офицеров России" на спектакль "Современника" "Первый Хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли. Заявители усмотрели в постановке оскорбление чувств ветеранов: героиня Ахеджаковой приходит на могилу мужа и произносит там монолог с использованием ненормативной лексики, обращаясь к похороненному рядом вымышленному Герою СССР.

После жалоб общественников "Современник" скорректировал постановку, а Ахеджакова написала в твиттере: "Я никого не хотела оскорблять, тем более Ветеранов Великой Отечественной Войны. Тех, кому я жизнью обязана. Но если вдруг что-то не так, то прошу принять мои искренние извинения".