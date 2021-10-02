Объявлены победители фестиваля "Киношок"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Анапе завершился юбилейный тридцатый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок".

Триумфатором в конкурсе полнометражного кино стала якутская картина "Вертолет" режиссера Михаила Лукачевского. В центре сюжета - история семьи, чей ребенок заболевает после приезда к родственникам в отдаленный северный поселок. Лента получила четыре награды: главный приз фестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм, приз за лучшую режиссуру, приз имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу (Семен Аманатов), а также диплом прессы.

За лучший сценарий в полнометражном кино награду получил азербайджанский режиссер Эльвин Адыгозел за фильм "Билясувар" (Азербайджан-Франция) о жизни в одноименном городе. Призы за лучшие женскую и мужскую роль в полнометражном кино достались Анастасии Струковой, снявшейся в драме о маме-подростке "Ничья" (режиссер Лена Ланских, Россия), и Болоту Тентимишову, сыгравшему в фильме "Озеро" на основе легенды о священном Иссык-Куле (режиссер Эмиль Атагельдиев, Киргизия). Лучшим саундтреком в "полном метре" признана музыка Баласагына Мусаева к черно-белой драме о дружбе "Дорога в Эдем" (Киргизия).

Специальный диплом Большого жюри "За попытки ироничного осмысления действительности" получила картина "Двое видели козу" режиссера Андрея Носкова (Россия, Башкирия).

Специальный приз "Лучшему продюсеру национального кино" достался Александру Цою "за реализацию сложно-постановочной конструкции" в детективном фильме "Три" режиссера Руслана Пака (Казахстан, Республика Корея, Узбекистан).

В конкурсе короткометражных фильмов главный приз получила лента "Авако" режиссера Ксении Пчелинцевой.

Специальным дипломом "За трепетное отношение и мастерское воплощение темы взросления" отмечен фильм "Гильза" режиссера Динары Абдрашитовой (Россия) о друзьях из деревенской хоккейной команды. Кроме того, специальный диплом "За яркую и талантливую историю о первой настоящей дружбе" получил фильм "Друг" режиссера Андрея Светлова (Белоруссия).

В конкурсе телевизионных фильмов "ТВ-ШОК" победители определились зрительским голосованием. На первом месте оказалась "Обитель" Александра Велединского по мотивам романа Захара Прилепина, на втором - "Казанова в России" режиссеров Антона и Ильи Чижиковых, на третьем - мистический детектив "Отель Феникс" Владимира Койфмана.

В конкурсе детских фильмов "Киномалышок" лучшим признан "Новенький" режиссера Александра Кулямина. За лучшие детские роли награды получили Маргарита Дьяченкова ("Вне зоны доступа", режиссер Анна Курбатова) и Алексей Родионов ("Африка", режиссер Дарья Биневская).

В конкурсе сценариев короткометражных фильмов диплома удостоен Роман Кириллов за фильм "Стасик".