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Вокалистка "Тату" объявила о воссоединении группы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская певица, участница поп-дуэта "Тату" Лена Катина объявила в соцсетях о воссоединении коллектива.

Она сообщила, что официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года. По ее словам, в нем также примет участие вторая участница группы Юлия Волкова.

Поп-дуэт "Тату" был создан в 1999 году. В 2003 году группа участвовала в конкурсе "Евровидение", где заняла третье место. В 2014 году певицы выступили на церемонии открытия Зимней Олимпиады-2014, в Сочи, с тех пор вместе не выступали.

Тату

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