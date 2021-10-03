Скончался народный художник РФ Иван Лубенников

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Народный художник РФ, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников умер в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе академии.

"Российская академия художеств понесла тяжелую утрату. 3 октября на 71 году жизни скончался академик РАХ, народный художник РФ, профессор, Иван Леонидович Лубенников. Большая печаль, огромная утрата - скончался великий художник, монументалист", - говорится в сообщении пресс-службы.

В академии выразили глубокие соболезнования родным и близким художника.

Иван Лубенников родился в 1951 году, получил образование в МГАХИ имени Сурикова. Он был одним из выдающихся современных художников-монументалистов, создавших уникальный стиль в городской архитектуре.

Лубенников стал автором оформления фасадов Московского театра на Таганке, экстерьера и интерьеров Государственного музея Маяковского, советского раздела международного музея Освенцим, а также интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа.