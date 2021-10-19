Режиссер Шипенко заявил, что снятый в космосе фильм окупит свой бюджет

Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Режиссер первого фильма, снятого в космосе, Клим Шипенко считает, что кино сможет окупить потраченные на съемки средства.

"А почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Поэтому вопрос финансов, я думаю, что этот фильм окупится. У меня есть такие ожидания и они не беспочвенные", - сказал Шипенко на пресс-конференции в Звездном городке.

"Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, оно может окупить свой бюджет. А задача этого фильма именно такая", - добавил он.

В воскресенье, 17 октября, "киноэкипаж" в составе Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане. Посадка прошла штатно.

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. На станции они провели ряд съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма осуществляются за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.