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Режиссер Шипенко заявил, что снятый в космосе фильм окупит свой бюджет

Режиссер Шипенко заявил, что снятый в космосе фильм окупит свой бюджет
Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Режиссер первого фильма, снятого в космосе, Клим Шипенко считает, что кино сможет окупить потраченные на съемки средства.

"А почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Поэтому вопрос финансов, я думаю, что этот фильм окупится. У меня есть такие ожидания и они не беспочвенные", - сказал Шипенко на пресс-конференции в Звездном городке.

"Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, оно может окупить свой бюджет. А задача этого фильма именно такая", - добавил он.

В воскресенье, 17 октября, "киноэкипаж" в составе Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане. Посадка прошла штатно.

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. На станции они провели ряд съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма осуществляются за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

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Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" штатно стартовала в 11:55 по московскому времени с космодрома БайконурВ основной экипаж утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре)Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по Москве.Съемочная группа проекта "Вызов" займется съемками первого художественного фильма в космосе. На фото: актриса Юлия Пересильд в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".Родные и друзья звездного киноэкипажа собрались в наблюдательном пункте на Байконуре. На фото: телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе.Экипаж вернется на Землю 17 октября. На фото: режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.
Клим Шипенко МКС

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