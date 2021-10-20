Рогозин назвал великолепным качество отснятых на МКС кадров фильма "Вызов"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники РКК "Энергия" извлекли флэш-карты с кадрами съемок на Международной космической станции (МКС) фильма "Вызов", качество отснятого материала уже проверено, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин опубликовал в своем твиттере видео, на котором, по его словам, сотрудники "Роскосмоса" и "Первого канала" ожидают извлечения из спускаемого аппарата флэш-карт с результатами работы на МКС режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

21.20. На видео сотрудники "Роскосмоса" и "Первого канала" ожидают извлечения специалистами РКК "Энергия" из СА, доставленного в Королёв, бесценных флеш-карт - результата съёмок на МКС Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Тут же проверили качество отснятого материала. Оно великолепно. pic.twitter.com/jUPwCnXx2S — РОГОЗИН (@Rogozin) October 19, 2021

"Тут же проверили качество отснятого материала. Оно великолепно", - написал Рогозин.

В минувшее воскресенье "киноэкипаж" в составе Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого вернулся с МКС на Землю. Посадка в Казахстане прошла штатно.

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. На станции они провели ряд съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съёмки фильма осуществляются за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.