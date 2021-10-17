Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся на Землю с Международной космической станции (МКС), покинули спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", следует из трансляции "Роскосмоса".

После посадки к спускаемому аппарату оперативно прибыли специалисты наземных служб, которые помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. После выхода из аппарата Пересильд, Шипенко и Новицкого усадили в специальные кресла и начали осматривать медики.

По данным "Роскосмоса", самочувствие экипажа хорошее.

Актриса Юлия Пересильд, как мы можем видеть, чувствует себя прекрасно! 👩‍🚀



Вместе с Климом Шипенко она провела в космосе 12 суток. pic.twitter.com/QGFKUQzbOs — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

В обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Кинокартина рассказывает о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств приходится за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

"Вызов" будет создан совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

Глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов заявлял, что фильм снимут за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.