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Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся на Землю с Международной космической станции (МКС), покинули спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", следует из трансляции "Роскосмоса".

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После посадки к спускаемому аппарату оперативно прибыли специалисты наземных служб, которые помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. После выхода из аппарата Пересильд, Шипенко и Новицкого усадили в специальные кресла и начали осматривать медики.

По данным "Роскосмоса", самочувствие экипажа хорошее.

В обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Кинокартина рассказывает о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств приходится за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

"Вызов" будет создан совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

Глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов заявлял, что фильм снимут за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

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Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" штатно стартовала в 11:55 по московскому времени с космодрома БайконурВ основной экипаж утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре)Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по Москве.Съемочная группа проекта "Вызов" займется съемками первого художественного фильма в космосе. На фото: актриса Юлия Пересильд в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".Родные и друзья звездного киноэкипажа собрались в наблюдательном пункте на Байконуре. На фото: телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе.Экипаж вернется на Землю 17 октября. На фото: режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.
МКС Роскосмос Союз МС-18 Юлия Пересильд Клим Шипенко

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