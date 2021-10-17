Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.
ЕСТЬ ПОСАДКА! "Казбеки" дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС18 вернулся на Землю! 🧑🚀🌍— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
Трансляция — https://t.co/yrWEVaSFKQ
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TOUCHDOWN! Welcome home, @novitskiy_iss, Klim and Julia! 🧑🚀🌍#SoyuzMS18: live broadcast — https://t.co/yrWEVaSFKQ pic.twitter.com/Zq9hXVp1WD
Посадка состоялась в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.
После эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.
Как сообщалось, в обеспечении посадки аппарата задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".
Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Кинокартина рассказывает о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств приходится за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.
"Вызов" будет создан совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.
Глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов заявлял, что фильм снимут за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.