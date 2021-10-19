Победители конкурса Крайнева выступят в Доме музыки с оркестром Спивакова

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Победители онлайн-состязания Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева выступят с маэстро Владимиром Спиваковым и "Виртуозами Москвы" в Светлановском зале Дома музыки.

На гала-концерте 21 октября юные талантливые пианисты Екатерина Лакеева, Шао Цзыюй (Китай) и Ева Гарет (Румыния) вместе с прославленными музыкантами исполнят сочинения Гайдна и Моцарта, сообщила пресс-служба Московского международного дома музыки (ММДМ).

Конкурс пианистов Владимира Крайнева, учрежденный по инициативе народного артиста СССР, обладателя звания "Артист мира" ЮНЕСКО Владимира Спивакова, проводится в ММДМ с периодичностью раз в два года. Смотр традиционно объединяет молодых талантливых исполнителей из разных стран.

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести очередное состязание в онлайн-формате. Несмотря на то, что конкурс проходил в дистанционном режиме, молодые музыканты России и зарубежья проявили большой интерес – членами экспертного жюри были отобраны к участию 276 видеозаписей исполнителей из 14 стран. Победителями четвертого состязания стали молодые артисты из России, Китая, Японии, Канады, Румынии и Белоруссии.

Гала-концерт победителей в разных возрастных категориях вместе со Спиваковым и Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" на сцене Светлановского зала ММДМ станет кульминацией четвертого состязания. Юные артисты впервые выйдут на большую концертную сцену с прославленными музыкантами и исполнят произведения Моцарта и Гайдна с оркестром под управлением маэстро Спивакова.