Большой театр будет пускать зрителей по QR-кодам

Купившим билеты придется вакцинироваться

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в ближайшие дни перейдет на режим работы в формате COVID-free, зрителей будут пускать на спектакли по QR-кодам, сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Действительно, объективные данные говорят о том, что сейчас в России, в Москве сложная ситуация. Распространение коронавирусной инфекции необходимо затормозить. И те меры, которые собираются принимать президент, правительство и московские власти, представляются абсолютно адекватными, целесообразными и даже необходимыми. Поэтому, все взвесив, театр в самые ближайшие дни перейдет на систему пропуска зрителей по QR-кодам", - сказал Урин "Интерфаксу".

Он отметил, что "конечно, это будет непросто, поскольку многие уже приобрели билеты, и теперь тем, кто не прошел вакцинацию, придется QR-кодами обзавестись". "Но другого выхода у нас нет", - подчеркнул Урин.

"В дальнейшем будем ждать распоряжений властей. И со своей стороны делать все возможное, чтобы минимизировать в театре риск заражения инфекцией", - добавил он.

В сентябре Урин предполагал, что Большой театр в будущем может перейти на систему QR-кодов при посещении спектаклей. При этом он отмечал, что пока театру не выгодно вводить систему QR-кодов на спектакли, так как процент вакцинированных по России сейчас недостаточный для проведения спектаклей в формате COVID-free, театр не сможет реализовывать достаточное количество билетов.