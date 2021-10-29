Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мишустин выделил 1,75 млрд рублей на строительство здания для музея в Перми

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением выделил 1,75 млрд рублей на строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщила пресс-служба правительства.

Пока экспозиции музея открыты в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, своего здания у галереи нет. Поэтому для посетителей открыта только малая часть ее собрания.

Новое здание общей площадью более 20 тысяч квадратных метро должны построить и открыть в 2023 году - к трехсотлетнему юбилею города. Его построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Кроме выставочных залов, в нем будет библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Пермская государственная художественная галерея была открыта в 1922 году. В ее коллекции более 50 тысяч экспонатов - это произведения живописи и пластического искусства, в том числе уникальная пермская деревянная скульптура, а также изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, рисунки, плакаты и печатная графика.

Пермская художественная галерея Пермь Спасо-Преображенский собор Михаил Мишустин правительство

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

МХТ Чехова для зрителей без QR-кода будет проводить экспресс-тест за 1200 руб.

Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский

Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский

Фильм "Разжимая кулаки" Коваленко выдвинут от России на "Оскар"

Фильм "Разжимая кулаки" Коваленко выдвинут от России на "Оскар"

"Дюна" собрала за минувшие выходные $40,1 млн в американском прокате

"Дюна" собрала за минувшие выходные $40,1 млн в американском прокате
Умершие знаменитости

Умер режиссер Александр Рогожкин

Умер режиссер Александр Рогожкин

Одиннадцать работ Пикассо ушли с молотка за $110 млн

Одиннадцать работ Пикассо ушли с молотка за $110 млн

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова

"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что QR-коды в театрах и музеях Москвы вводятся надолго

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });