Мишустин выделил 1,75 млрд рублей на строительство здания для музея в Перми

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением выделил 1,75 млрд рублей на строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщила пресс-служба правительства.

Пока экспозиции музея открыты в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, своего здания у галереи нет. Поэтому для посетителей открыта только малая часть ее собрания.

Новое здание общей площадью более 20 тысяч квадратных метро должны построить и открыть в 2023 году - к трехсотлетнему юбилею города. Его построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Кроме выставочных залов, в нем будет библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Пермская государственная художественная галерея была открыта в 1922 году. В ее коллекции более 50 тысяч экспонатов - это произведения живописи и пластического искусства, в том числе уникальная пермская деревянная скульптура, а также изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, рисунки, плакаты и печатная графика.