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Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Худрук Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр.

"Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт", - написал Бояков на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что "устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта".

27 октября Минкультуры РФ сообщило, что новым директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман. Ранее временно исполняющим обязанности директора театра был Олег Михайлов, который в феврале 2021 года сменил на этом посту Татьяну Ярошевскую.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что худрук театра Эдуард Бояков скоро покинет свой пост. При этом в театре заявляли, что данная информация не соответствует действительности, а такие письма пишут "доброжелатели".

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. Коллектив записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику, выступили с требованием вернуть к руководству театром Доронину, которую, по их мнению, полностью отстранили от работы.

В результате проверки Минкультуры РФ в МХАТ имени Горького были выявлены нарушения. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру. Для устранения нарушений Минкультуры внесло изменения в устав театра - теперь им будут руководить директор и президент. Временно исполняющим обязанности директора тогда стал Михайлов. Президентом театра остается Доронина.

В свою очередь в театре "Интерфаксу" сообщили, что внесённые в устав театра изменения не отразятся на его работе, а его художественный руководитель теперь сможет заняться исключительно творческими вопросами.

МХАТ им. Горького Эдуард Бояков

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