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МХАТ опроверг сообщения о скором уходе худрука Боякова

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Московском художественном академическом театре имени Горького опровергли информацию о смене художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

"Эдуард Владиславович работает художественным руководителем МХАТ им. М. Горького с 2018 года, за короткий срок он смог сделать театр одним из топовых - театром, о котором говорят (...) Эдуард Владиславович никогда не ориентируется на анонимные письма, источники и телеграм-каналы. Человеку, который диктует культурную повестку, это просто не нужно. Подобные же "письма доброжелателей" лишь подчеркивают тот факт, что Бояков - яркая и очень заметная творческая единица", - сообщили "Интерфаксу" в театре, комментируя сообщения телеграм-каналов о том, что худрук театра покинет свою должность.

В театре отметили, что Бояков выпускает "десятки премьер, создает яркие постановки, о которых говорит вся Москва, привлекает к работе лучших профессионалов своего дела".

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Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Бояков в скором времени покинет должность художественного руководителя театра.

Ранее сообщалось, что в результате проверки Минкультуры РФ в МХАТ имени Горького были выявлены нарушения. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру. Для устранения нарушений Минкультуры внесло изменения в устав театра - теперь им будут руководить директор и президент. Временно исполняющим обязанности директора стал Олег Михайлов. Президентом театра остается народная артистка СССР Татьяна Доронина.

В свою очередь в театре "Интерфаксу" сообщили, что внесенные в устав театра изменения не отразятся на его работе, а его художественный руководитель теперь сможет заняться исключительно творческими вопросами.

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. Коллектив записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику, выступили с требованием вернуть к руководству театром Доронину, которую, по их мнению, полностью отстранили от работы.

МХАТ Москва Эдуард Бояков

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