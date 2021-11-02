Что случилось этой ночью: вторник, 2 ноября

Сокращение импорта газа из России в Турцию, заявление Politico о сосредоточении армии РФ на границе с Украиной, отмена авиарейсов из-за тумана в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом". Неисполнение решения арбитражного суда сдерживает поставки в республику, которая уже испытывает ощутимый дефицит российского газа. На данный момент нехватка составляет 25 млн кубометров в сутки.

- Politico заявило, что РФ якобы сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной. В подтверждение этого издание опубликовало спутниковые фотографии, сделанные в районе Ельни, граничащей с Белоруссией.

- Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана. При этом объекты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях.

- Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра. Он сообщил, что "устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах". Бояков также указал, что уволился несмотря на пятилетний контракт.

- ЦБ готовит регулирование рассрочки и советует банкам свернуть "скрытое кредитование". Регулятор выявил случаи участия кредиторов в предоставлении рассрочки по оплате товаров, работ или услуг без заключения договоров потребительского кредитования.