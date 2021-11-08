Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Совет попечителей МХАТ им. Горького принял решение прекратить свои отношения с театром, так как им неизвестна дальнейшая репертуарная политика нового директора Владимира Кехмана, сообщили "Интерфаксу" в фонде "Институт культурной политики".

"Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества", - заявил председатель совета, коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин, слова которого привели в фонде.

Совет попечителей МХАТ им. Горького был создан в 2020 году на базе фонда "Институт культурной политики". За сезон 2020/2021 фондом было привлечено порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок театра, среди которых "Нюрнбергский вальс", "Лавр", "У премьер-министра мало друзей", "Розовое платье", "Пиноккио".

Ранее худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр. О том, что он написал заявление об увольнении, он сообщил у себя в фейсбуке. В сообщении Бояков заявил, что "устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта".

7 октября Минкультуры РФ сообщило, что новым директором МХАТ им. Горького назначен Кехман.

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. Коллектив записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику.

В результате проверки Минкультуры РФ в МХАТ имени Горького были выявлены нарушения. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру. Для устранения нарушений Минкультуры внесло изменения в устав театра - теперь им будут руководить директор и президент. Временно исполняющим обязанности директора тогда стал Олег Михайлов. Президентом театра остается Доронина.