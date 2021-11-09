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Уволенные из театра Ермоловой артисты обратились в суд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Артисты, уволенные из Московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились в Тверской суд с иском к театру с требованием восстановить их на работе, сообщила "Интерфаксу" во вторник актриса Алена Бурханова-Калинина, которая попала под сокращение.

"Как вы знаете, был 21 человек (в списке на сокращение – ИФ), в результате три человека из списка выбыли и осталось 18 человек. 30 сентября были на увольнение четверо, но один ушел по соглашению сторон. И вчера, 8 ноября, были уволены все остальные, кроме еще двоих, которые ушли по соглашению сторон, и двое еще на больничном", - сказала Бурханова-Калинина.

На данный момент в суд обратились трое артистов. Бурханова-Калинина уточнила, что сотрудники театра, которые были уволены 8 ноября, также намерены подавать заявление в Тверской суд Москвы. Они могут оспорить решение руководства театра в течение месяца.

Говоря о причине увольнения, Бурханова-Калинина сообщила, что "в уведомлении, которое получил профком, сказано, что это из-за трудного финансового положения в связи с пандемией".

Комментарием театра "Интерфакс" пока не располагает.

В конце августа директор театра Сергей Кузоятов сообщил, что под сокращение в Московском театре имени М.Н.Ермоловой попадут 18 артистов.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в театре уволили часть сотрудников на фоне пандемии, что вызвало недовольство артистов. В свою очередь в театре тогда сообщили, что кадровые изменения связаны с оптимизацией штата на фоне пандемии коронавируса, все они согласованы с Трудовым кодексом РФ.

Позже артисты, уволенные из театра Ермоловой, обратились к президенту РФ с просьбой провести проверку деятельности художественного руководителя Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В свою очередь в администрации театре заявили, что готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.

Москва театр Ермоловой

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