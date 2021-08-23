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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Из театра Ермоловой решили уволить 18 артистов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В театре имени Ермоловой решили уволить 18 артистов, их ставки исключат из штатного расписания, сообщил журналистам директор театра Сергей Кузоятов.

Ранее сообщалось, что под сокращение попадут около 30 сотрудников и что театр решил оптимизировать штат в условиях пандемии.

Недовольные артисты пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков решил под предлогом оптимизации уволить неугодных сотрудников. Они попросили главу государства проверить худрука и законность сокращения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 августа сказал, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

22 августа Кузоятов в интервью "Известиям" сообщил, что сменил Меньшикова в должности директора еще в июне. Он добавил, что из театра уволили только тех, кто "на протяжении долгих лет не выходил на сцену", не появлялся на рабочем месте, но получал зарплату и что все сокращения проведены в соответствии с Трудовым кодексом.

В пресс-службе театра добавили, что на некоторых артистов подадут в суд за клевету.

Олег Меньшиков Театр Ермоловой Москва Сергей Кузоятов

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