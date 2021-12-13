Доходы Пушкинского музея в 2021 году сократились вдвое по сравнению с допандемийными

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доходы Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в 2021 году сократился почти на 50% по сравнению с допандемийными показателями, также в два раза сократилась посещаемость, сообщила директор музея Марина Лошак.

"У нас ровно 50% того количества посетителей, которые были до пандемии. Нам разрешили 50% посетителей - столько мы и получаем. И, значит, на 50% у нас уменьшилось денег, наши средства сократились приблизительно на такое же количество", - сказала Лошак на пресс-завтраке в понедельник.

В 2021 году музей посетили 750 тыс. человек, в 2019 году этот показатель составлял 1 млн 481 тыс. человек. Количество экскурсий в музее сократилось с 10 тыс. в 2019 году до 7 тыс. в 2021 году.

В возрастной структуре посетителей музея также произошли изменения. "Увеличилось количество молодых людей, уменьшилось количество немолодых. Это естественно, люди боятся ходить в музей, по-прежнему много людей не привитых", - добавила директор музея.