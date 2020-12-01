Президент ГМИИ имени Пушкина незадолго до смерти заболела COVID-19

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой стали хронические заболевания, которые были отягчены коронавирусом COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"У Ирины Александровны 26 ноября была диагностирована коронавирусная инфекция", - сказали в пресс-службе музея.

Также Антонова страдала рядом хронических заболеваний: "ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца, которые были отягощены коронавирусом", сообщили в музее.

Антонова умерла в ночь на вторник, 1 декабря, в возрасте 98 лет.

С 1961 года по 2013 год она была директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. После этого занимала пост президента музея.