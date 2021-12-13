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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москве умер кинорежиссер Сергей Соловьев, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении. Причиной смерти он назвал тяжелую болезнь.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Его режиссерский дебют состоялся с двумя новеллами по рассказам Чехова "От нечего делать" и "Предложение". В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм "Егор Булычов и другие".

Известны его картины "Чужая Белая и Рябой", "Сто дней после детства", трилогия "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом", "Анна Каренина".

Соловьев был лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), государственной премии СССР (1977), народным артистом России (1993).

Хроника 05 января 2019 года – 13 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
Сергей Соловьев ВГИК Москва СССР

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