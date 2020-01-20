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Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в одной из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.

Других подробностей о состоянии режиссера собеседник агентсва не привел.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соловьев находится в тяжелом состоянии в больнице. Сообщалось, у него ишемический инсульт.

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. В 1969 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

С 1969 года по 1987 работал на киностудии "Мосфильм". С 1987 года - руководитель объединения "Круг" при "Мосфильме".

В кино дебютировал в 1970 году двумя новеллами "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971 вышел первый полнометражный фильм "Егор Булычев и другие".

Среди его работ в кино "Чужая Белая и Рябой", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом". С 1985 года преподает во ВГИКе.

Сергей Соловьев

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