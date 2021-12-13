Телеканалы изменили сетки вещания в связи со смертью режиссера Сергея Соловьева

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Телеканалы изменили сетки вещания в связи со смертью советского и российского режиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Соловьева.

Как сообщили в пресс-службе телеканала РЕН ТВ, в 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм "Асса", снятый кинорежиссером.

Телеканал "Россия 1" (ВГТРК) также поменял сетку вещания в связи со смертью Соловьева. "Сегодня изменения в программе нашего телеканала. После полуночи в эфир выйдет запись программы "Белая студия", героем которой был режиссер Сергей Соловьев", - сказал в эфире ведущий программы "Вести" Эрнест Мацкявичюс.

Раннее источник в окружении режиссера сообщил "Интерфаксу" о его смерти. Эту информацию подтвердили в Минкультуры РФ. По данным источника, режиссер скончался в результате тяжелой болезни. Соловьеву было 77 лет.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

В 1969 году начал работать на "Мосфильме", дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе "Семейное счастье".

Позднее Соловьев снял такие фильмы как "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", сериал "Анна Каренина".

Соловьев – лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. В 1993 году был удостоен звания народного артиста РФ.