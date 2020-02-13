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Режиссер Соловьев выписан из больницы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев выписан из больницы, он находится дома, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете фестиваля "Дух огня", президентом которого является режиссер.

Собеседник агентства уточнил, что режиссер чувствует себя хорошо, на следующей неделе он планирует принять участие в пресс-конференции фестиваля.

Ранее источник в окружении режиссера сообщал "Интерфаксу", что Соловьев находится в больнице. Позже сообщалось, что его перевели в реанимацию. По данным СМИ, у Соловьев ишемический инсульт.

Режиссер Сергей Соловьев дебютировал в кино в 1970 году двумя новеллами "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971 вышел первый полнометражный фильм "Егор Булычев и другие". Среди его работ в кино "Чужая Белая и Рябой", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом". С 1985 года преподает во ВГИКе.

Сергей Соловьев

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