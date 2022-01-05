Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи "Грэмми" перенесена на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщили организаторы.

"После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград "Грэмми"", - говорится в сообщении на сайте премии.

Отмечается, что из-за нового штамма коронавируса "омикрон" проведение церемонии, запланированное на 31 января, "сопряжено с слишком большим количеством рисков". Сообщается, что новая дата будет объявлена позже.

В прошлом году "Грэмми" также переносили с 31 января на 14 марта. Кроме того, было решено изменить место проведения с арены Staples Center, ныне носящей название Crypto.com Arena, на больший по площади Los Angeles Convention Center.

Номинации на премию "Грэмми" 2022 года были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций - 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В этом году впервые в истории вручения "Грэмми" было номинировано по 10 исполнителей в каждой категории так называемой "Большой четверки" - альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.