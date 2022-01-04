Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за "омикрона"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" на более поздний срок с ранее запланированной даты 31 января из-за вспышки COVID-19 в США. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили осведомленные источники.

КультураЦеремонию "Грэмми" перенесли на 14 марта из-за COVID-19Читать подробнее

В случае принятия такого решения церемония будет перенесена второй год подряд. В прошлом году "Грэмми" вручали 14 марта вместо ранее запланированной даты 31 января. Тогда было также решено перенести шоу из арены Staples Center, ныне носящей название Crypto.com Arena, в Los Angeles Convention Center, который больше по площади.

Номинации на премию "Грэмми" 2022 года были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций - 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В этом году впервые в истории вручения "Грэмми" было номинировано по десять исполнителей в каждой категории так называемой "Большой четверки" - альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.

Грэмми

Новости

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

В Алматы из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физлицам

Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции в связи с ситуацией вокруг Украины

Полиция на западе Казахстана начала окружать протестующих

Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });