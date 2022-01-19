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Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
Фото: Jason Kempin/Getty Images for Capital Concerts

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - 64-я церемония вручения премии американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе на площадке MGM Grand Garden Arena, сообщается на сайте премии. Церемония была запланирована на 31 января, но была отложена из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Мы рады впервые привезти "Грэмми" в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили о переносе даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности от сообщества артистов. Мы польщены их великодушием и благодарны за непоколебимую приверженность премии "Грэмми" и миссии Академии", - заявил генеральный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон.

В прошлом году "Грэмми" также переносили - с 31 января на 14 марта. Кроме того, было решено изменить место проведения с арены Staples Center, ныне носящей название Crypto.com Arena, на больший по площади Los Angeles Convention Center.

Номинации на премию "Грэмми-2022" были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций - 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций.

В этом году впервые в истории вручения "Грэмми" было номинировано по десять исполнителей в каждой категории так называемой "Большой четверки" - альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.

Грэмми Лас-Вегас

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