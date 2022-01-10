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В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус"

В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус"
Фото: Emma McIntyre/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина из Японии "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Информация об обладателях наград публикуется в социальных сетях премии.

Кроме работы Хамагути на награду также претендовали фильмы "Купе номер 6" Юхо Куосманена (Финляндия, Россия, Эстония), "Параллельные матери" Педро Альмодовара (Испания) "Рука бога" Паоло Соррентино (Италия) и "Герой" Асгара Фархади (Иран, Франция).

Обладателем награды за лучший сценарий стал британский актер, режиссер и сценарист Кеннет Брана за драму "Белфаст".

Лучшим анимационным фильмом по версии "Золотого глобуса" стала картина "Энканто" студии Disney.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус

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