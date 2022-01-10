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"Наследники" получили "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сериал "Наследники" стал обладателем "Золотого глобуса" как "Лучший драматический сериал", лучшим мини-сериалом стала драма "Подземная железная дорога".

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени.

Награду в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" получил исполнитель главной роли в "Наследниках" актер Джереми Стронг. В аналогичной женской номинации "Золотого глобуса" удостоена Микаэла Джей Родригес за роль в сериале "Поза".

Лучшим мини-сериалом стала драма "Подземная железная дорога". Обладателями наград как лучшие актер и актриса в мини-сериала стали Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна") и Майкл Китон ("Ломка").

Лучшим комедийным сериалом признаны "Хитрости". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") и Джин Смарт ("Хитрости").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус

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