Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Номинанты на премию "Золотой глобус" были объявлены в понедельник. Награда будет вручаться 79-й раз.

В категории "Лучшая драма" представлены фильмы "Дюна" Дени Вильнева, "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса, "Белфаст" режиссера Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" режиссера Сианы Хедер и "Власть пса" Джейны Кэмпион

В номинации "Лучшая комедия/мюзикл" представлены: "Сирано", "Не смотри наверх", "Лакричная пицца", "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история".

За звание "Лучшего режиссера" поборются: Кеннет Брана ("Белфаст"), Джейна Кэмпион ("Власть пса"). Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история") и Дени Вильнев ("Дюна").

В номинации "Лучший драматический актер" представлены: Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Махершала Али ("Лебединая песнь"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета") и Уилл Смит ("Король Ричард").

За награду в аналогичной женской номинации поборются: Джессика Честейн ("Глаза Темми Фей"), Оливия Колдман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Гуччи") и Кристин Стюарт ("Спенсер").

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют: Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх"), Питер Динклэйдж ("Сирано"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Купер Хоффман ("Лакричная пицца") и Энтони Рамос ("На высоте мечты").

Лучшей комедийной актрисой может стать: Марион Котийяр ("Аннет"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх"), Эмма Стоун ("Круэлла") и Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").

В номинации "Лучший иностранный фильм" представлены - "Купе номер 6" финского режиссёра Юхо Куосманена, снятый в копродукции Финляндии, России и Эстонии. А также "Белфаст" режиссера Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" режиссера Сианы Хедер и "Власть пса" Джейны Кэмпион., "Сядь за руль моей машины" (Япония), "Герой" (Иран, Франция) и "Параллельные матери" (Испания).

В телевизионной номинации "Лучший драматический сериал" выдвинуты "Утреннее шоу", "Игра в кальмара", "Наследники", "Люпен" и "Поза".

За статуэтку сред комедийных сериалов поборются "Великая", "Тед Лассо", "Убийства в одном здании", "Хитрости", "Псы резервации".

79-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 9 января.