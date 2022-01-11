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В Театре сатиры назначен новый директор

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новым директором Московского театра сатиры назначен Петр Кравченко, сообщили "Интерфаксу" в театре.

КультураМамед Агаев оставил пост директора Театра сатирыЧитать подробнее

Начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова 11 января представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора - Петра Николаевича Кравченко.

Кравченко окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Среди ключевых проектов, которые были им реализованы, организация гастролей творческих коллективов: государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Башмета, гастроли театров - Театра на Таганке, Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона, театра кукол им. Образцова и другие.

30 декабря директор театра Мамед Агаев покинул свой пост по собственному желанию. На этой должности он проработал почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединен к Московскому академическому Театру сатиры. Художественным руководителем объединенного театра стал Сергей Газаров. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, являвшийся худруком театра с 2000 года, решил покинуть должность по собственному желанию.

Театр Сатиры Петр Кравченко

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