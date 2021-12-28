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Театр Джигарханяна объединен с Театром сатиры

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединен к Московскому академическому театру сатиры, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Театры были объединены во вторник, 28 декабря, приказом департамента культуры Москвы, говорится в сообщении.

Отмечается, что художественным руководителем объединенного театра станет Сергей Газаров.

"На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены (...) При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры", - сказал Газаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Газаров возглавил театр Джигарханяна в декабре 2020 года после смерти основателя театра Армена Джигарханяна. В октябре текущего года Газаров также стал художественным руководителем Театра сатиры. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, являвшийся худруком театра с 2000 года, решил покинуть должность по собственному желанию.

Армен Джигарханян Москва Сергей Газаров

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