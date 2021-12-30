Мамед Агаев оставил пост директора Театра сатиры

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мамед Агаев ушел с поста директора Московского академического Театра сатиры по собственному желанию, новый директор театра пока не назначен, сообщила "Интерфаксу" руководитель литературно-драматургической части в театре Нина Карпова.

Нового директора назначит городской Департамент культуры.

28 декабря Театр сатиры соединили с драматическим театром "Прогресс. Сцена имени Армена Джигарханяна". Художественным руководителем объединенного театра стал Сергей Газаров.

Газаров возглавил театр Джигарханяна в декабре 2020 года после смерти основателя театра, а в октябре 2021 года его назначили также художественным руководителем Театра сатиры.