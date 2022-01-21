Давосский форум пройдет в конце мая

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 22-26 мая после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщила пресс-служба ВЭФ.

Участники форума обсудят восстановление экономики после пандемии, изменение климата, улучшение условий труда и использование технологий четвертой промышленной революции.

"После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны, наконец, снова собраться лично, - заявил через пресс-службу основатель и глава ВЭФ Клаус Шваб. - Нам надо создать атмосферу доверия, которая реально необходима для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся".

В 2020 году ВЭФ прошел в январе в Давосе.

Летом 2020 года было объявлено, что ВЭФ-2021 перенесут с января на лето того же года из-за пандемии. В октябре было принято решение провести форум все же в мае 2021 года, но в Люцерне. В декабре 2020 года организаторы форума передумали и решили провести его в мае, но в Сингапуре. В результате ВЭФ прошел в январе 2021 года, но дистанционно.

В мае 2021 года стало известно, что оффлайн-форум решили отложить до 2022 года.