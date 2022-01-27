Реставрацию Императорского почтамта на Чистых прудах закончат в 2027 году

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комплексную реставрацию Московского Императорского почтамта на Мясницкой улице планируется завершить через пять лет, сообщила руководитель отдела по корпоративным коммуникациям макрорегиона Москва "Почты России" Надежда Кознева.

"Работы по восстановлению здания начались в 2020 году. На сегодня выполнены все противоаварийные работы, в том числе и по уникальному стеклянному куполу", - сказала Кознева журналистам в четверг.

Она отметила, что для реставрации колонн и стеклянного купола в основном зале почтамта были установлены силовые конструкции. "В ходе работ все детали интерьера и стены были "зашиты" в деревянные короба. Это позволит сохранить исторический дизайн здания", - добавила Кознева.

Она подчеркнула, что работать в почтовом комплексе на строительной технике невозможно, поэтому реставрация ведется исключительно вручную.

"Все работы по почтамту мы завершим в 2027 году. Здесь разместится крупнейший в России почтовый узел", - сказала Кознева.

Она сообщила, что к настоящему времени на реставрационные работы затрачено 150-170 млн рублей из средств "Почты России". Кознева добавила, что об общем бюджете говорить рано, так как ещё не известны детали и масштабы будущих работ.

Более того, по ее словам, к середине года специалисты разработают концепцию реконструкции всего почтового квартала на Чистых прудах.

"Сегодня здесь около 20 строений разного времени постройки. Наша задача - дать пространству новое и современное наполнение. Сегодня говорить о наполнении этого квартала какими-то функциями кроме почтовой рано, как и о возможном новом строительстве на площадке", - подчеркнула Кознева.

Замруководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев отметил, что сейчас продолжаются архивные изыскания, которые позволяют уточнить особенности и детали первоначального оформления здания.

"В частности, уточняются вопросы устройства стеклянного купола, использования определённого очень редкого стекла, изготовленного по технологии богемского, другие детали оформления", - сказал Кондрашев.

Закладка нового здания Московского почтамта состоялась в 1910 году, на работы было отведено всего два года. Здание возводили по проекту Оскара Мунца, в проектировании и строительстве участвовали архитекторы Леонид Новиков и братья Веснины. В основу проекта легла идея сосредоточить все полезные почтовые операции в одном зале, перекрытом тройной стеклянной крышей.

Сегодня комплекс зданий Московского почтамта состоит из 22 зданий и сооружений, расположенных на участке площадью 2,7 га. Три здания признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под государственной охраной.