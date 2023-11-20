"Почта России" выставила на торги помещения в здании 1917 года на Чистых прудах

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Почта России" продает помещения в Москве в здании 1917 года постройки, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Заявки на участие в аукционе принимают до 8 декабря на ЭТП РАД Lot-online. Торги пройдут 15 декабря по поручению АО "Почта России".

"На продажу выставлено 32 лота - 32 нежилых помещения и одна квартира в шестиэтажном здании возле станции метро "Чистые пруды" в Москве. Адрес: Чистопрудный бульвар, 2", - говорится в сообщении.

Начальная стоимость помещений варьируется от 7,5 млн до 50 млн рублей, суммарно - 971, 2 млн рублей. Суммарная площадь всех лотов превышает 3,5 тысячи кв.м, они расположены на разных этажах здания. Помещения реализуют отдельными лотами, кроме помещений №3/3 и №9/3.

В октябре стало известно, что "Почта России" занялась вопросом дальнейшего использования исторических зданий на балансе компании. Тогда сообщалось, что часть почтамтов могут продать для погашения долгов.