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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"Почта России" выставила на торги помещения в здании 1917 года на Чистых прудах

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Почта России" продает помещения в Москве в здании 1917 года постройки, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Заявки на участие в аукционе принимают до 8 декабря на ЭТП РАД Lot-online. Торги пройдут 15 декабря по поручению АО "Почта России".

"На продажу выставлено 32 лота - 32 нежилых помещения и одна квартира в шестиэтажном здании возле станции метро "Чистые пруды" в Москве. Адрес: Чистопрудный бульвар, 2", - говорится в сообщении.

Начальная стоимость помещений варьируется от 7,5 млн до 50 млн рублей, суммарно - 971, 2 млн рублей. Суммарная площадь всех лотов превышает 3,5 тысячи кв.м, они расположены на разных этажах здания. Помещения реализуют отдельными лотами, кроме помещений №3/3 и №9/3.

В октябре стало известно, что "Почта России" занялась вопросом дальнейшего использования исторических зданий на балансе компании. Тогда сообщалось, что часть почтамтов могут продать для погашения долгов.

Почта России РАД Москва Чистые пруды
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