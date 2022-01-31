Артист Борис Щербаков госпитализирован с COVID-19

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Москве, врачи обнаружили у него коронавирус, но артист уже идет на поправку, сообщила "Интерфаксу" его супруга, актриса Татьяна Бронзова.

"Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок - или в самолете, или где-то еще подхватил. Его госпитализировали с коронавирусом. Но уже вчера у него был отрицательный тест", - рассказала супруга артиста.

Она уточнила, что артист прошел ревакцинацию от коронавируса, поэтому болезнь прошла в легкой форме и Щербаков быстро пошел на поправку. "Надеюсь, что его на днях выпишут", - добавила Бронзова.

В октябре 2021 года Щербакова уже госпитализировали, но коронавирус у него тогда также не подтвердился.

Советскому и российскому актеру театра и кино, телеведущему Борису Щербакову 72 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего", "Жених из Майами", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Солдаты".