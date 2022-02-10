Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Актриса Зинаида Кириенко госпитализирована с COVID-19

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с COVID-19, сообщил "Интерфаксу" сын актрисы.

Ее самочувствие он описал как "не очень хорошее. "Госпитализировали час назад", - сказал собеседник агентства.

Кириенко родилась 9 июля 1933. Она окончила ВГИК. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон". Всего за годы карьеры Кириенко снялась более чем в тридцати фильмах и сериалах, среди которых "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Казаки" Василия Пронина и другие.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Зинаида Кириенко Москва коронавирус Сергей Герасимов

Новости по теме

Новости

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Умершие знаменитости

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });