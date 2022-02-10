Актриса Зинаида Кириенко госпитализирована с COVID-19

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с COVID-19, сообщил "Интерфаксу" сын актрисы.

Ее самочувствие он описал как "не очень хорошее. "Госпитализировали час назад", - сказал собеседник агентства.

Кириенко родилась 9 июля 1933. Она окончила ВГИК. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон". Всего за годы карьеры Кириенко снялась более чем в тридцати фильмах и сериалах, среди которых "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Казаки" Василия Пронина и другие.