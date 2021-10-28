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Народный артист Борис Щербаков госпитализирован

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Москве, коронавирус у него не подтвердился, сообщил "Интерфаксу" супруга артиста, актриса Татьяна Бронзова.

"Он госпитализирован, но все хорошо, у него просто простуда, тест на коронавирус отрицательный", - сказала Бронзова.

В августе этого года Щербакова уже госпитализировали, но коронавирус у него тогда также не подтвердился.

Советскому и российскому актеру театра и кино, телеведущему Борису Щербакову 71 год. Он известен по ролям в таких фильмах, как "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего", "Жених из Майами", а также в сериалах "Марш Турецкого" и "Солдаты".

Борис Щербаков

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