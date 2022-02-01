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Aerosmith снова отменили концерт в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Группа Aerosmith из-за продолжающейся пандемии и сопутствующих ограничений отменила европейский тур, который намечался на лето 2022 года. Таким образом, не состоится и концерт группы в Москве, сообщили организаторы этого выступления SAV Entertainment.

Музыканты выразили надежду, что в ближайшем будущем смогут возобновить концертную деятельность, но пока принесли извинения своим поклонникам: "Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами".

Вернуть купленные билеты зрители смогут операторам, у которых их купили.

Группа Aerosmith планировала провести в Европе турне в честь своего 50-летия летом 2020 года. Из-за пандемии концерты в 14 странах перенесли на год, а потом еще на год.

SAV Entertainment 31 января сообщила о решении Эрика Клэптона отменить концерты в России, намечавшиеся в 2022 году. Российские выступления Энрике Иглесиаса пока перенесены на октябрь 2022 года.

Aerosmith Москва коронавирус SAV Entertainment

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