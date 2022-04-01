Мишустина попросили ввести правила возврата билетов на отмененные концерты

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций призвала премьер-министра Михаила Мишустина регламентировать возврат билетов на отмененные и перенесённые представления, а также оказать прямую поддержку отрасли, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации.

Принять отдельный нормативный документ о правилах возврата билетов на мероприятия, отмененые и перенесенные в текущих условиях, премьера попросили еще в начале марта.

Ассоциация предложила проект соответствующего постановления. Документ создан по аналогии с введенным во время пандемии COVID-19 документом, регулирующим возврат билетов в условиях "специальных режимов", так как вины организаторов в отмене и переносе мероприятий после 24 февраля нет.

"Одномоментное требование о возврате средств за билеты приведет к коллапсу отрасли, - заявили в ассоциации и особо серьезной проблемой назвали отмену концертов иностранных артистов.

"На настоящий момент ответа правительства по данному обращению у ассоциации нет. Тем не менее все организаторы прекрасно понимают ожидания зрителей и все силы направляют на поддержку доверительных с ними отношений. Промоутеры, работающие с иностранными артистами, делают все возможное, чтобы вернуть свои деньги и рассчитаться с клиентами по отмененным ивентам, но это непросто и требует больше времени", - сказали в ассоциации.

Помимо этого, ассоциация попросила у Мишустина прямых субсидий на компенсацию безвозвратных финансовых потерь, вызванных отменами и переносами мероприятий.

"Речь идет об оплате концертных площадок, рекламных услуг, других услуг, связанных с подготовкой к проведению мероприятий", - заявили в ассоциации.