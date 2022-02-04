Умер крупнейший специалист по творчеству Гоголя Юрий Манн

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Литературовед, крупнейший специалист по творчеству писателя Николая Гоголя Юрий Манн скончался на 93-м году жизни, сообщает институт мировой литературы имени Горького (ИМЛИ) Российской Академии наук.

"Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 г. ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования",- говорится в сообщении.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

В пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назвали смерть Манна горестной утратой для университета, для всей русской и мировой филологической науки. Там отметили, что Манн стоял у истоков историко-филологического факультета вместе с Галиной Белой, Ниной Павловой, Алексеем Зверевым и другими специалистами.

В РГГУ подчеркнули, что книги и статьи Манна давно стали классикой русской филологической науки. "Редкое сочетание свободы и ясности творческой мысли, академической строгости и непринужденной раскованности изложения, а главное - оригинальность и доказательность научных концепций, что особенно ценно сегодня, в эпоху размывания границ и критериев научного исследования, - делало и делает каждую книгу и статью Юрия Владимировича событием в литературном мире, начиная с 1960-х годов, когда вышла первая его книга, и до нынешних лет", - отметили в вузе.

В последние годы жизни Манн издавал воспоминания о своих друзьях, коллегах, о собственной жизни.

Манн родился 9 июня 1929 года, окончил филфак МГУ в 1952 году, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Творческий метод Белинского", в 1973 году стал доктором филологических наук после защиты диссертации "Реализм Гоголя и проблемы гротеска". С 1991 года был профессором РГГУ. В ИМЛИ проработал более 50 лет. Автор более 300 научных работ и монографий.

Главный редактор академического Полного собрания сочинений и писем Н. В. Гоголя в 23 томах. Награжден премиями А. М. Шанявского (2008) и Н. В. Гоголя в Италии (2009).