Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 08 февраляЗаразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 672 003+2 651 003

Умер создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер, продюсер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл умер на 80-м году жизни в понедельник, 7 февраля. Об этом во вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на его дочь Эми Трамбалл.

"Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом", - написала его дочь в Facebook.

Трамбалл является режиссером фильмов "Молчаливое бегство" (Silent Running, 1972), "Мозговой штурм" (Brainstorm, 1983) и "Назад в будущее… Поездка" (Back to the Future... The Ride, 1991).

Наибольшую известность ему принесли фильмы, для которых он создавал спецэффекты: "2001 год: космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Близкие контакты третьей степени" (Close Encounters of the Third Kind, 1977), "Звёздный путь. Фильм" (Star Trek: The Motion Picture, 1979) и "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982)

Хроника 05 января 2019 года – 09 февраля 2022 годаУмершие знаменитости
Дуглас Трамбалл

Новости

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Умершие знаменитости

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Умер актер Расми Джабраилов

Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });