Умер создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер, продюсер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл умер на 80-м году жизни в понедельник, 7 февраля. Об этом во вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на его дочь Эми Трамбалл.

"Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом", - написала его дочь в Facebook.

Трамбалл является режиссером фильмов "Молчаливое бегство" (Silent Running, 1972), "Мозговой штурм" (Brainstorm, 1983) и "Назад в будущее… Поездка" (Back to the Future... The Ride, 1991).

Наибольшую известность ему принесли фильмы, для которых он создавал спецэффекты: "2001 год: космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Близкие контакты третьей степени" (Close Encounters of the Third Kind, 1977), "Звёздный путь. Фильм" (Star Trek: The Motion Picture, 1979) и "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982)