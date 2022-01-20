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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
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Олег Басилашвили повторно заразился коронавирусом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Олег Басилашвили получил положительный тест на COVID-19, но чувствует себя хорошо и никаких симптомов коронавирусной инфекции у него пока не проявилось.

"Отличное самочувствие. Очень хорошее. Температура нормальная. Ни насморка, ни кашля нет", - сказал 87-летний актер "Интерфаксу".

Он считает, что нет повода беспокоиться о его здоровье.

Тест на СOVID-19 он сдал с рутинными анализами крови.

Басилашвили уже болел СОVID-19 вместе женой и дочерью в январе 2021 года. Тогда ему потребовалась госпитализация.

Хроника 09 января 2020 года – 20 января 2022 годаПандемия коронавируса
Олег Басилашвили Петербург коронавирус

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