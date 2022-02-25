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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Федеральные каналы убирают развлекательные передачи из эфира

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федеральные каналы решили менять сетки вещания из-за политической ситуации и сокращать развлекательный контент.

"В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться, - предупредила пресс-служба канала. - Сегодня программа "Время покажет" будет продлена до 19:30 (вместо эфира "Человека и закона"), затем выйдет "Большая игра", которая заменит "Поле чудес"".

Вторую часть "Большой игры" телеканал покажет сразу по окончании выпуска шоу "Голос. Дети", вместо программы "Вечерний Ургант".

"В выходные вместо регулярных программ "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь, "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", КВН также выйдут программы, посвященные актуальной повестке", - сообщил Первый канал и допустил другие изменения сетки.

В пресс-службе ВГТРК "Интерфаксу" сообщили, что также в пятницу поменяют сетку канала "Россия 1".

"После "Вестей" в 20:00 будут "Вести. Местное время" в 21:05, в 21:20 - "Вечер с Владимиром Соловьевым", - сказали в ВГТРК.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Первый канал ВГТРК Украина

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