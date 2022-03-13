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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Большой театр проверяют после анонимного звонка об угрозе взрыва

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр поступило сообщение о взрывном устройстве, проверка Исторической сцены завершена, спектакли пройдут в назначенное время, сообщили "Интерфаксу" в ГАБТ.

"Сообщение (о взрывном устройстве) поступило некоторое время назад. Историческая сцена уже проверена и идёт пуск зрителей. Сейчас заканчивается проверка Новой сцены", - сообщили в театре.

Спектакли театра состоятся в запланированное время, уточнили в ГАБТ.

Согласно афише театра, в 14:00 на Исторической сцене состоится показ балета "Баядерка", на Новой сцене - оперы "Сказка о царе Салтане".

Большой театр

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