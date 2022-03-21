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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Из музея "Ленфильма" украли цилиндр "принца Флоризеля"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Цилиндр, который носил актер Олег Даль в фильме "Приключения принца Флоризеля", похитили из музейного пространства "Ленфильма" в Петербурге, сообщили на киностудии в понедельник.

"Один из посетителей культурно-выставочного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину в открытой части экспозиции и забрал цилиндр", - сообщается на странице "Ленфильма" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в минувшие выходные.

Представители киностудии обратились в полицию, реликвию ищут.

Петербург Ленфильм
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