В Челябинске похитили красный холодильник из инсталляции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске отложили открытие нового арт-объекта, потому что неизвестные украли в понедельник его главную достопримечательность - советский холодильник, покрашенный в красный цвет, сообщила пресс-служба мэрии.

Арт-объект - площадку для бук-кроссинга - оборудовали в сквере рядом с педагогическим университетом, это были скамейка и поставленный рядом холодильник. Предполагалось, что в него будут складывать книги.

21 марта трое мужчин открутили трос, которым был закреплен холодильник, и вынесли его из сквера. Их действия попали на видеокамеру. В мэрии направили в полицию заявление о краже объекта, но одновременно пообещали создателям площадки помочь ее восстановить.

Горожан попросили откликнуться, если у кого-то еще сохранился старый холодильник, а мэрия пообещала помочь с его реставрацией.